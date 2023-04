La pioggia rovina la festa del Primo Maggio Barese: rinviato l'evento a parco 2 Giugno

Primo Maggio barese rinviato per maltempo. Slitta, dunque, l'evento in programma per domani a parco 2 Giugno, con musica e attività per i bambini. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori della manifestazione alla luce delle condizioni meteo previste per domani. L'appuntamento è stato rinviato al 6 maggio.

Primo Maggio con la pioggia: allerta 'gialla' sulla Puglia

Nella giornata di domani sono attese precipitazioni su tutta la regione. La Protezione civile regionale, infatti, ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo, con 'allerta gialla' su tutta la regione, dalle ore 8 di domani, 1 maggio, per le successive 12 ore. Sono previste "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati".