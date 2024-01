Il presidente Mattarella a Bari: in città per l'80esimo anniversario del Congresso dei Comitati di liberazione nazionale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna a Bari. Dopo l'ultima visita nel 2022, in occasione delle celebrazioni per il 4 novembre, il capo dello Stato sarà nuovamente in città lunedì, 29 gennaio. Ad annunciarlo è il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Mattarella, spiega Decaro sui propri canali social, "sarà nella nostra città per celebrare insieme a noi l’80° anniversario del Congresso di Bari dei Comitati di liberazione nazionale che si svolse il 28 e il 29 gennaio del 1944 nel Teatro Piccinni di Bari. Un appuntamento importante che - a Bari - ottant’anni fa cambiò la storia di dell’Italia intera e che oggi rappresenta una pagina tra le più significative della storia antifascista della città e del Paese". "Con orgoglio e grande emozione daremo al presidente il nostro benvenuto. La rifondazione democratica dell'Italia passó da Bari e noi renderemo omaggio alle donne e agli uomini che ne fecero parte", conclude il primo cittadino.

L’evento organizzato dal Comune di Bari e Regione Puglia, con la collaborazione di ANPI, IPSAIC, Fondazione Di Vagno, Teatro Pubblico Pugliese, Università degli Studi di Bari, Anppia e Fondazione Gramsci si svolgerà negli spazi del Teatro comunale nella mattinata del 29 gennaio con un fitto programma di appuntamenti. Nel corso della mattinata il professor Luciano Canfora terrà una lectio magistralis dal titolo “Dall’armistizio al Congresso di Bari”