Si apposta davanti alla scuola e importuna una studentessa: 55enne bloccato dai carabinieri

E' accaduto a Monopoli: l'uomo da circa un mese aveva preso a sostare davanti all'istituto scolastico importunando in particolare una ragazza. I militari, intervenuti dopo la segnalazione, lo hanno bloccato mentre cercava di fermare la vittima

Da circa un mese sostava nei pressi di un istituto scolastico, a Monopoli: l'uomo, un 55enne, aveva 'preso di mira' in particolare una studentessa, tanto che la ragazza, per evitare di incontrarlo, era stata costretta a cambiare tragitto.

Così, in seguito ad una segnalazione, i carabinieri del luogo, impegnati quotidianamente nel progetto 'Scuole sicure', hanno predisposto un servizio di osservazione. Così il 55enne è stato sorpreso mentre, con una scusa, aveva appena fermato la ragazza in procinto di entrare in classe, portandosi nel frattempo le mani nelle parti intime.

Immediato è scattato l’intervento dei militari che lo hanno bloccato e tratto in arresto: dovrà rispondere di stalking e atti osceni in luogo pubblico. Al termine delle formalità, il 55enne è stato tradotto presso il carcere di Bari a disposizione della locale Procura della Repubblica in attesa del rito di convalida.