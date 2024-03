Rifiuti abbandonati in strada nei nuovi quartieri del porta a porta: scattano i controlli nel Municipio IV

Sono scattati questa mattina, nei quartieri del Municipio IV di Bari, di recente interessati dall'avvio del porta a porta, i controlli di Amiu e Polizia locale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

Tra Carbonara, Ceglie e Loseto sono stati individuati luoghi dove, ripetutamente, vengono abbandonati rifiuti da parte delle utenze: sono in corso le operazioni di apertura dei sacchetti e di accertamento per verificare l'eventuale presenza di indizi, così da risalire ai responsabili. Tra le zone interessate, via Massari, angolo Sant'Agnese; via Foscolo, angolo San Marco; piazza Santa Maria del Fonte e piazza Diaz.

"Non si ferma l'azione quotidiana di Amiu Puglia, in piena collaborazione con la Polizia locale di Bari - evidenzia l'azienda - per far sì che il decoro urbano possa essere tutelato e preservato, assicurando un servizio di ritiro degli abbandoni, ma, al tempo stesso, provando a individuare gli autori di questi odiosi fenomeni".