La neve imbianca il Barese, pioggia e qualche fiocco anche in città. Sulla Puglia 'allerta gialla' fino a questa sera

Freddo, pioggia e neve anche a quote molto basse: si apre così il mese di marzo, anche nel Barese. La neve ha fatto capolino questa mattina in provincia, ma anche nella stessa città di Bari, dove nelle prime ore del mattino i fiocchi anche imbiancato alcuni quartieri, come Torre a Mare e la zona di Ceglie e Carbonara. In provincia, la zona maggiormente interessata risulta essere quella del Sud-est barese: Putignano, Castellana, Turi, Noci, Gioia del Colle ma anche a Monopoli (dove un'intensa nevicata ha interessato la zona delle contrade).

Per quanto riguarda la viabilità, la Polizia locale di Bari ha segnalato nelle prime ore della mattinata la presenza di nevischio sulla statale 16, a Torre a Mare, raccomandando prudenza, mentre un incidente ha causato code in direzione nord, all'altezza dell'uscita 12 Carrassi-Carbonara. Al momento, la polizia stradale non segnala particolari criticità sulle principali arterie stradali (come statale 16 e statale 100), mentre una nevicata intensa sta causando disagi sull'autostrada A14 tra Acquaviva e Mottola. Sul territorio provinciale la situazione della viabilità è monitorata dalle pattuglie della Polizia metropolitana di Bari, in azione anche con mezzi dotati di lama sgombraneve: non si registrano comunque, al momento, particolari criticità.

L'allerta gialla per rischio 'neve' della Protezione civile regionale sarà valida sino alle 20 di questa sera, e riguarda in particolare Puglia centrale Adriatica e Puglia centrale Bradanica, ma la situazione dovrebbe migliorare già a partire dalle ore centrali della mattinata.

(in foto: la zona tra Castellana e Monopoli nelle prime ore di questa mattina)