Riunione nella Scuola di Medicina Uniba, esordio per il neo dg del Policlinico Sanguedolce: "Sosterrò i progetti innovativi"

"Ritorno al Policlinico di Bari con una certa emozione, perché qui ho studiato medicina e mi sono laureato, e con un grande senso di responsabilità perché sono chiamato a dirigere una delle più grandi ed apprezzate Aziende Ospedaliero-Universitarie d’Italia, che ha già al suo interno tanti settori che sono assoluto punto di riferimento per tutto il Servizio Sanitario Nazionale". Sono queste le parole del neo direttore generale della struttura sanitaria del capoluogo pugliese, Antonio Sanguedolce, pronunciate questa mattina nel corso di un incontro convocato dal presidente della scuola di Medicina dell'Università, Alessandro Dell'Erba. All'appuntamento ha partecipato anche il governatore regionale, Michele Emiliano.

"In una Azienda con tanti traguardi raggiunti dove ci sono persone che lavorano con passione e grande professionalità - ha aggiunto Sanguedolce - il mio compito dovrà essere quello di ascoltarle tutte, condividere e sostenere le idee ed i progetti innovativi, capirne le aspirazioni professionali. È importante raccordarsi con le altre Aziende ed uffici regionali perché questo può garantire la migliore risposta possibile ai cittadini. Ringrazio il Presidente e la Giunta Regionale per la nomina e la fiducia nei miei confronti e il Rettore, il Presidente e il Consiglio della Scuola di Medicina per avere espresso parere favorevole alla mia nomina".

"Non si può non essere soddisfatti dell’incontro - ha commentato il Presidente della scuola di medicina, Alessandro Dell’Erba - L'intervento e il supporto da parte del presidente Emiliano confermano l’assoluta convergenza di scopi ed obiettivi, che per me sono prioritari in relazione alla formazione dalla didattica, ma che non possono essere scissi da quelli di assistenza. Dobbiamo formare i nostri ragazzi al meglio per il futuro e questo lo puoi fare solo se hai un'assistenza di eccellenza".

"Oggi l'Università di Bari, la Scuola di Medicina e il suo presidente, il professor Dell'Erba, hanno accolto il nuovo direttore generale Antonio Sanguedolce e non ho voluto mancare a questo momento così importante - ha dichiarato Emiliano al termine dell’incontro - L'assistenza, la cura delle persone, coincide nel Policlinico con la formazione dei medici del futuro. Si tratta di un’azione complessiva, con caratteristiche ed esigenze che vanno rispettate, e che qualche volta rischiano anche di entrare in conflitto in una struttura complessa, come quella del Policlinico, molto ammodernata nei nuovi padiglioni di Asclepios, ma che in buona parte è ancora quella degli anni trenta. Luci ed ombre che ci auguriamo di poter trasformare, grazie alla collaborazione tra la Scuola di Medicina e la Direzione Strategica del Policlinico, in un grande successo per i pazienti, ma anche per gli studenti e per i docenti che hanno anche la soddisfazione non solo di guarire le persone, ma anche di insegnare ad altri medici".