Ottantunenne uccisa in casa a Bari: sul suo corpo i segni di almeno cinque coltellate

Sarebbero 5 o 6 le coltellate inferte sul corpo di Anna Lucia Lupelli, l'81enne trovata morta ieri pomeriggio all'interno suo appartamento nel piano interrato di un condominio di via Andrea Gabrieli, nel quaritere Carrassi di Bari. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, sono coordinate dal pm della Procura di Bari Claudio Pinto.

Sul posto, ieri, sono giunti gli agenti della Scientifica per effettuare i rilievi. L'appartamento era chiuso a chiave ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per accedervi. Gli investigatori hanno rinvenuto il corpo della donna riverso in cucina: il cadavere presentava ferite di diverse dimensioni all'addome e al torace.

Nelle prossime ore saranno effettuati gli esami autoptici a cura del medico legale, il professor Francesco Introna, per stabilire le cause e la data del decesso.