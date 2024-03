"Cinquecento posti auto riservati ai residenti del Murattiano": oltre 1200 firme raccolte con la petizione

Più di 1200 firme per chiedere all'amministrazione la realizzazione di "parcheggi pertinenziali" per i residenti del Murattiano. E' stata depositata ieri in Comune, dal consigliere del Municipio I Giuseppe Corcelli, la petizione popolare lanciata per dare voce alle istanze dei cittadini del quartiere, sempre più alle prese con la carenza di posti auto e le difficoltà di parcheggio.

Nella petizione, sottoscritta da 1261 cittadini, si chiede, in particolare, "che vengano realizzati 500 posti auto, riservati ai residenti del quartiere murattiano (Zsr/Zona A), equamente distribuiti, introducendo segnaletica orizzontale gialla dedicata".

In merito alla richiesta formulata dai residenti, è intervenuto in una nota Vito Leccese, candidato sindaco del centrosinistra in corsa per le primarie con Michele Laforgia. "Si tratta di una posizione rispetto alla quale non possiamo rimanere indifferenti", ha commentato Leccese. "Da un lato dobbiamo insistere sulle politiche di mobilità sostenibile iniziate dal sindaco Decaro con i park&ride, sfruttando al meglio gli investimenti del PNRR per realizzare il Bus Rapid Transit, rinnovando la flotta dei bus per renderli elettrici e proseguendo con le politiche di incentivazione all'utilizzo dei bus e della bicicletta - spiega Vito Leccese - Dall’altro dobbiamo rendere compatibili le politiche sulla mobilità sostenibile e di rigenerazione degli spazi pubblici con le esigenze dei residenti, adeguandole alle trasformazioni che stanno interessando la città. Questo significa, anche, redigere un piano parcheggi pertinenziali che riguardi tutti i quartieri della città. Ad esempio per Murat, Libertà, Madonnella e Umbertino è necessario rivedere la distribuzione e le caratteristiche degli stalli su strada per incrementarne la disponibilità per i residenti ed individuare altre aree da rifunzionalizzare, per proseguire nella riqualificazione degli spazi pubblici e nelle pedonalizzazioni senza impattare sulla qualità di vita dei residenti".