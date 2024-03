Vento forte sulla Puglia e sul Barese: allerta 'gialla' anche per il giorno di Pasquetta

Il vento forte, che nelle scorse ore ha già causato alcuni danni e disagi nel Barese, caratterizzerà anche gite fuori porta e scampagnate di Pasquetta. La Protezione civile regionale, infatti, ha emesso una nuova 'allerta gialla' per vento su tutta la Puglia, a partire dalle ore 12 di oggi, domenica 31 marzo, per le successive 36 ore. Sono previsti, in particolare, "venti forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca". Anche il Lunedì dell'Angelo, dunque, trascorrerà tra cieli velati e forti raffiche da sud, con temperature che a Bari, come riporta il sito 3bmeteo, saranno comprese tra i 16 e i 22 gradi.