Nuvole, pioggia e vento: in arrivo una domenica di maltempo sulla Puglia

Cieli nuvolosi, possibili piogge (in particolare nel pomeriggio) e vento di maestrale/tramontana. Si profila una domenica accompagnata dal maltempo in Puglia. In particolare, a partire dalle ore 8 di domani, domenica 13 dicembre, e per 24 ore, la Protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo 'gialla' per il vento, prevedendo "venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con locali raffiche di burrasca forte, specie sui settori meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte".

Le previsioni di 3b Meteo

Secondo le previsioni elaborate da 3B Meteo per la città di Bari, nella giornata di domani sono previste "nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 1.1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1735m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest".