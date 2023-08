In viale Japigia tre nuovi stalli di carico-scarico merci e 18 posti auto 'a tempo': "Accolte richieste dei cittadini"

In viale Japigia arrivano nuovi stalli per il carico e lo scarico merci e posti 'temporizzati', con una sosta massima di 15 minuti, per le auto. Ad annunciare gli interventi sulla segnaletica orizzontale, nella strada finita al centro delle polemiche per la nuova pista ciclabile, è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti.

"Dopo il costruttivo confronto, di alcuni giorni fa, con esercenti e cittadini del quartiere, oggi stiamo provvedendo a mettere in opera le loro richieste", afferma Leonetti in una nota. "La ditta incaricata sta migliorando la nuova corsia autopulente realizzata in viale Japigia, inplementandola con 3 posti carico e scarico merci e 18 posti auto temporizzati, in favore delle attività commerciali, interessando diverse zone del viale. Questa soluzione sembra essere ben vista da tutti, naturalmente bisognerà testarla in questi giorni".

In particolare, sono previsti stalli di carico e scarico merci nel tratto via Magna Grecia/via Archita, nel tratto via Archita/via Pitagora e in via Pitagora-via Apulia. Per quato riguarda invece i posti auto temporizzati sono tre nel tratto via Magna Grecia/via Archita, quattro in via Archita, quattro nel tratto via Archita/via Pitagora, quattro in via Archita e tre nel tratto via Pitagora-via Apulia.