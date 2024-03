Funzionaria di rivolge a clan per riottenere auto rubata, il Ministero dell'Interno invia ispettori in Prefettura a Bari

Il Ministero dell'Interno invierà in Prefettura a Bari alcuni ispettori in merito alla vicenda della funzionaria dell'ente che, nel 2018, Immagin, per riottenere, pagando la somma di 700 euro, un'auto che le era stata rubata. Lo riporta l'Ansa.

La vicenda risalente al 2018, è emersa dagli atti d'indagine della Dda di Bari dell'inchiesta denominata 'Codice Interno'. La donna si rivolse a Gaetano Scolletta, ritenuto 'contabile' di Tommy Parisi, figlio del boss Savino. Secondo l'inchiesta, Scolletta avrebbe richiesto chiesto alla funzionaria di inviargli il numero di targa del veicolo. La donna, successivamente, avrebbe chiesto "a Scolletta se deve recarsi o meno dai Carabinieri a denunciare il furto della sua Lancia Musa" ricevendo la risposta di presentare denuncia. In base agli atti, il 32enne accompagna poi la donna alla riconsegna' dell'auto. Ed è proprio lui, insieme a un altro soggetto (non identificato) intervenuto per riportare il mezzo, a suggerire alla donna come comportarsi, consigliandole di fare una "chiamata anonima" ai carabinieri per segnalare "una macchina sospetta", in modo da simulare il ritrovamento della stessa.