Rapinatore ucciso ad Avellino: scoperto il deposito del commando pugliese

Sarebbe stata pronta ad assaltare un furgone portavalori, bloccando il raccordo autostradale, la banda pugliese che nella serata di giovedì scorso ha provocato il terrore a Cesinali, piccolo centro in provincia di Avellino. Il gruppo criminale è stato intercettato dalla polizia e ne è scaturito un conflitto a fuoco, nel corso del quale un rapinatore, originario di Molfetta, è rimasto ucciso e altri tre (secondo quanto emerso finora, due bitontini e un cerignolano) sono stati arrestati. Un altro presunto componente del commando, come riporta Avellinotoday, è stato bloccato nella mattinata di ieri, venerdì.

In queste ore, inoltre, come sempre la stessa testata, è stato individuato a Cesinali il deposito del commando criminale: ll'interno di un capannone gli agenti della Squadra mobile della polizia hanno ritrovato i mezzi (un camion e un furgone) che la banda criminale pugliese sarebbe stata pronta a utilizzare per bloccare il raccordo autostradale per effettuare l'assalto al portavalori. È ancora caccia ai complici, fuggiti a bordo di un furgone e di una Stelvio, dove i malviventi nascondevano le armi. Le fonti investigative ruferiscono della presenza di un vero e proprio arsenale composto da kalashnikov, munizioni e granate.