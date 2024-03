Giacomo Olivieri in carcere rilascia dichiarazioni spontanee: "Chiarirò fatti e circostanze"

Giacomo Olivieri, l'avvocato barese arrestato lunedì scorso nell'ambito dell'inchiesta 'Codice Interno' della Dda di Bari, che ha portato all'esecuzione di 130 misure cautelari, "ha iniziato, con dichiarazioni spontanee, a chiarire fatti e circostanze certamente utili per il prosieguo delle indagini preliminari". Ad affermarlo sono i legali dell'ex consigliere regionale, Gaetano e Luca Castellaneta. Lo riporta l'Ansa.

Olivieri è attualmente detenuto nel carcere di Brindisi e non ha ancora risposto alle domande del gip Alfredo Ferraro in sede d'interrogatorio di garanzia ma, spiegano i legali, si è dichiarato disponibile "a rendere interrogatorio appena avrà avuto conoscenza di tutti gli atti di indagine".

L'ex consigliere regionale, in base alle accuse, avrebbe raccolto voti di alcuni clan baresi, tra cui Parisi-Palermiti, Strisciuglio e Montani, per consentire l'elezione in Consiglio comunale a Bari della moglie, Maria Carmen Lorusso, anch'essa arrestata e attualmente ai domiciliari. Lorusso fu eletta a palazzo di città con una lista di centrodestra per poi passare al gruppo dell'attuale maggioranza.