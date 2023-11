Sciopero generale 17 novembre, treni e bus a rischio anche a Bari: tutte le informazioni utili

Possibili disagi per chi utilizza treni e autobus nella giornata di venerdì, 17 novembre. Per quella data, infatti, Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero generale nazionale della durata di 24 ore, con motivazioni di carattere politico, legate in primo luogo alla Legge di Bilancio e alle politiche messe in atto dal governo.

L'astensione dal lavoro coinvolgerà anche il settore dei trasporti. Di seguito le modalità comunicate dall'aziende di trasporto pubblico locale che operano su Bari e provincia.

Ferrovie Appulo Lucane: saranno garantiti tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.

Ferrovie dello Stato: proclamato uno sciopero del personale del Gruppo FS da mezzanotte alle 21.00 di venerdì 17 novembre in adesione a uno sciopero generale. Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00), consultabili nella sezione 'Treni garantiti in caso di sciopero' del sito di Trenitalia.