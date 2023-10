Indagini della Guardia di Finanza, sequestrati beni per 1 milione di euro a un barese

La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito sequestri di beni per un valore di circa 1 milione di euro riconducibili a un uomo del capoluogo pugliese. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale barese su richiesta della locale Procura. Il destinatario della misura, spiega la GdF, "sarebbe stato riconosciuto quale soggetto connotato da una pericolosità sociale 'generica' alla luce del suo coinvolgimento" fin "dagli anni novanta", in "molteplici indagini concernenti, in particolare, gravi delitti contro il patrimonio (furto, ricettazione, rapina ed estorsione), commessi con modalità professionali, anche con violenza alla persona e con l’uso di armi".

L'uomo, anche grazie a "tali condotte", avrebbe goduto di un "tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi leciti dichiarati". Le indagini dei finanzieri hanno riguardato un periodo compreso tra il 2008 e il 2022 e hanno visto l'analisi di numerosi documenti tra cui i contratti di compravendita dei beni e numerosi altri atti pubblici.