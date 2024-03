In auto senza patente e con 5 kg di hashish: sorvegliato speciale tenta di corrompere carabinieri dopo l'arresto

I carabinieri hanno arrestato, nel quartiere Carrassi, un 55enne sorvegliato speciale, accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga e istigazione alla corruzione. I militari hanno bloccato l'uomo mentre alla guida di un'auto utilizzava il suo smartphone. Il 55enne era al volante sprovvisto di patente, poichè revocata.

All'interno del veicolo vi era una busta contenente 50 panetti di hashish, per complessivi 5 kg di sostanza stupefacente, oltre ad un bilancino elettronico di precisione e 495 euro in contanti. L'uomo, secondo i militari, avrebbe anche tentato di corromperli con un regalo affinchè venisse rilasciato. Per il 55enne sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale il Gip ha emesso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare domiciliare con applicazione del braccialetto elettronico.