Lanciano spranga metallica contro bus Amtab in corsa, finestrino in frantumi: vandali in azione

Una spranga metallica scagliata contro il bus in corsa, il finestrino che va in frantumi e l'asta che cade all'interno del mezzo. Un atto vandalico, l'ennesimo, ai danni di un bus Amtab, che solo per un caso non ha fortunatamente causato feriti. Protagonisti dell'episodio, avvenuto mercoledì sera in viale Europa, al quartiere San Paolo, un gruppo di ragazzini. A raccontare quanto accaduto, durante un programma in onda su Telebari, è stato lo stesso presidente della municipalizzata dei trasporti, Sabino Persichella.

Intorno alle 22.30, la baby gang "già nota agli autisti" è salita sul mezzo 53 portando con sè la spranga. I ragazzini, "su di giri", sono successivamente scesi in viale Europa e in quel momento, quando il bus è ripartito, hanno lanciato la spranga. I pochi passeggeri a bordo erano fortunatamente seduti lontani dal punto in cui l'asta, dopo aver infranto un finestrino, è caduto. Ma non si tratta purtroppo del primo episodio simile ai danni di un bus Amtab: nelle scorse settimane, i dipendenti hanno anche indetto uno sciopero per richiamare l'attenzione sulla questione della sicurezza.

"E' un atto delinquenziale, non chiamiamola ragazzata - ha affermato Persichella - non possiamo affidare ai nostri operatori il controllo di sicurezza e non possiamo più sottovalutare il problema".