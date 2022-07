Maltempo, strade allagate al quartiere Libertà: marciapiedi invasi dall'acqua in via Manzoni, traffico in tilt su via Dante

La pioggia caduta nelle ultime ore su Bari ha causato disagi nel quartiere Libertà: l'acqua ha raggiunto il livello dei marciapiedi, rendendo le vie principali della zona quasi impraticabili. Traffico congestionato sulle strade che collegano il quartiere con il centro cittadino e pedoni costretti a trovare soluzioni alternative per evitare di cadere nelle grosse pozze d'acqua che invadono la zona. Situazioni critiche si registrano in Piazza Risorgimento ed in via Manzoni. I problemi legati alla pioggia non sono una novità per il quartiere: i residenti segnalano, infatti, che questi disagi si verificano durante ogni episodio di maltempo.