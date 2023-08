Truffa ai danni di un 75enne barese: consegna 4.800 euro per un "pacco destinato al nipote", fermato giovane napoletano

Un giovane napoletano è stato fermato dalla Squadra Mobile e dalle Volanti della Polizia con l'accusa di aver truffato un 75enne di Bari. In base a una ricostruzione, l'uomo si sarebbe fatto consegnare la somma di 4.800 euro in contanti affermando che il denaro fosse un saldo per la consegna di un pacco indirizzato a suo nipote.

La vittima sarebbe stata contattata al telefono proprio da un 'presunto familiare' che gli aveva chiesto di ritirare il pacco da un corriere e di pagarne il prezzo. Gli agenti sono riusciti ad intercettare il sospettato, giunto nel capoluogo pugliese con un’auto presa a noleggio, per poi pedinarlo costantemente, sino a quando è stato colto in flagrante. Il giovane è stato quindi bloccato dai poliziotti.