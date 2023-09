Bici elettrica in vendita online, ma è una truffa: in due denunciati nel Barese

Ha pubblicato online un annuncio per la vendita di una bicicletta elettrica, ma dopo aver incassato un acconto dall'ignaro acquirente, si è reso irreperibile. A quel punto la vittima ha sporto querela, consentendo ai carabinieri di risalire ai presunti truffatori. Sono stati così denunciati per truffa in corso, dai militari di Perugia, due pugliesi residenti in provincia di Bari: un uomo 27enne e una donna 25enne, entrambi già noti alle Forze di Polizia.

Come riporta PerugiaToday, tutto è cominciato quando il 27enne ha pubblicato sul web l’annuncio per la vendita di una bicicletta elettrica e un ignaro acquirente, un uomo siriano di 25 anni domiciliato a Perugia, ha abboccato alla truffa contattando il finto venditore per la compravendita della bici. L’uomo si è fatto quindi versare su una carta prepagata intestata alla sua complice un acconto di alcune centinaia di euro e successivamente, come sempre accade in questi casi, si è reso irreperibile. L’acquirente, non riuscendo a contattarlo e non vedendosi recapitare il bene acquistato, ha quindi sporto la querela che ha dato avvio alle indagini.