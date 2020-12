Vaccino anti Covid-19, in Puglia 94.526 dosi del primo carico prodotto da Pfizer

Saranno 94.526 le dosi di vaccino anti Covid-19 che saranno distribuite dalla Pfizer. A fornire dettagli sulla campagna vaccinale contro il virus a livello regionale è l'Agenzia Dire, basandosi sulla suddivisione su base regionale del totale dei vaccini che saranno distribuiti in Italia (1.833.975 dosi), presentata in un documento diffuso dal commissario straordinario del Governo, Domenico Arcuri. Dati che sono stati condivisi durante la conferenza Stato-Regioni.

Alla Puglia andranno 94.526 dosi di vaccino anti Covid-19 che saranno distribuite all'Italia dalla Pfizer. È quanto emerge dalla suddivisione su base regionale del dato complessivo relativo all'Italia (1.833.975 dosi) diffusa dal commissario straordinario Domenico Arcuri. I dati sono stati condivisi in conferenza Stato-Regioni. Un fabbrisogno che quindi inizialmente coprirà meno del 3% della popolazione pugliese.

Per primi verranno vaccinati, su base volontaria, i dipendenti degli ospedali e delle Asl, compresi i dipendenti amministrativi, Sanitàservice e personale esterno; ospiti e collaboratori delle Rsa; medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Sono 11 gli ospedali individuati in Puglia per lo stoccaggio dei vaccini. Infine, l'Asl Bari ha attivato 22 postazioni in tutta la provincia per effettuare il test antigenico Covid. E' operativa a pieno regime la rete composta da 22 mini laboratori presenti in zone "nevralgiche": ospedali, pronto soccorso, poliambulatori, uffici di Medicina del lavoro e postazioni mobili su ambulanza. Si tratta di apparecchiature Poct - Point Of Care Testing - che possono fornire l'esito del tampone in pochi minuti.