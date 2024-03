Piano Ryanair per l'estate 2024: otto nuove rotte dall'aeroporto di Bari

Tre aeromobili, 57 rotte totali e 8 nuove destinazioni. È questo il programma operativo per l'estate 2024 predisposto dalla Ryanair per l'aeroporto di Bari. Le nuove location raggiungibili dallo scalo del capoluogo pugliese saranno Atene, Barcellona, Dubrovnik, Malaga, Katowice, Rodi, Tirana e Tolosa.

La compagnia aerea prevede l'attivazione, fra Bari e Brindisi, di oltre 800 voli settimanali su 80 rotte. L'impegno economico di Ryanair in Puglia, conta la spesa per 5 aeromobili (3 utilizzati per l'aeroporto barese e 2 per quello brindisino), per un investimento di 500 milioni di dollari. Il programma prevede oltre 3400 posti di lavoro nella regione (inclusi impieghi per piloti, assistenti di volo e ingegneri).

"Ryanair festeggia anche i 20 anni di attività in Puglia - si legge in una nota congiunta dell'azienda edi Aeroporti di Puglia - dove si conferma la compagnia aerea in più rapida crescita, passando da 0,2 milioni di passeggeri dall'inizio delle operazioni a oltre 4,3 milioni trasportati questa estate".

"Ryanair si congratula con il Sindaco di Brindisi per la sua visione e il suo approccio nel sostenere la crescita del turismo - ha dichiarato Jason McGuinness, Chief Commercial Officer di Ryanair - migliorando la connettività e, a sua volta, abbassando le tariffe per i cittadini e i visitatori della RegionePuglia, bloccando l'aumento dell’addizionale municipale/tassa turistica. Tuttavia, c'è un'opportunità per la Puglia di garantire una crescita accelerata del numero di passeggeri e del turismo nei prossimi anni, a condizione che la Regione Puglia e il Governo italiano aboliscano l'eccessiva addizionale comunale. Se il Governo italiano dovesse abolire l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, altri 20 milioni di passeggeri all'anno e oltre 250 nuove rotte".

"Ryanair è un partner commerciale strategico per lo sviluppo della connettività aerea da/per la Puglia - ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - Gli eccezionali traguardi raggiunti in questi venti anni, in termini di passeggeri trasportati e di destinazioni collegate, suggellano una partnership che, siamo certi, non potrà che portare a nuovi esaltanti successi già a partire dall’ormai imminente stagione estiva che si preannuncia ricca di interessanti novità. Mi piace sottolineare la comunione d’intenti che ha caratterizzato questa collaborazione e che ci ha visto protagonisti con la Regione Puglia e le Amministrazioni locali che con noi hanno condiviso la visione strategica e l’importanza di consolidare e sviluppare la presenza sui nostri aeroporti di Ryanair, quale straordinario volano di crescita per la nostra economia e per le nostre comunità. Guardiamo con grande fiducia a quanto di positivo potrà nascere in futuro da una collaborazione commerciale con solide radici".