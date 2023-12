Accordo tra Asl Bari, sindacati e Rsu: definiti incarichi e differenziali economici

Accordo raggiunto tra Asl Bari e sindacati di categoria su incarichi e differenziali economici. Nella riunione tenutasi quest’oggi, la Delegazione trattante del Comparto composta dai vertici dell’Azienda Sanitaria Locale, dai rappresentanti delle sigle sindacali rappresentative (Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fials e Nursind) e dalla Rsu ha raggiunto l’intesa su tutti i punti più importanti oggetto della trattativa e del dialogo sviluppatosi dopo specifiche interlocuzioni.

L’intesa consente innanzitutto il varo della nuova regolamentazione per il conferimento degli incarichi di posizione, di funzione organizzativa e professionale, nello stesso tempo definendo la trasposizione di quelli già in essere. La Asl Bari nella contrattazione collettiva decentrata ha adottato uno specifico sistema di regole in linea con il nuovo Contratto Collettivo di Lavoro del Comparto, nelle Aree contrattuali riguardanti il personale sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale.

Parallelamente, è stato adottato anche il regolamento per l’attribuzione dei differenziali economici di professionalità per tutto il Comparto.

"L’intesa raggiunta - si legge in una nota dell'Asl Bari - ha una valenza di sistema perché consentirà di strutturare in modo stabile un’organizzazione sanitaria più salda e capillare nei reparti ospedalieri e nelle articolazioni territoriali, contribuirà concretamente a rendere l’azienda sanitaria efficiente e, non ultimo, valorizzerà le capacità e le competenze di tanti lavoratori della Asl di Bari. Per le organizzazioni sindacali, in particolare, l’accordo odierno è il frutto di un lavoro congiunto con l’azienda sanitaria che rafforzerà i servizi sanitari erogati ai cittadini".