'Casa Saicaf', il primo agosto riapre al pubblico lo storico locale in corso Cavour

L'apertura al pubblico di 'Casa Saicaf', nella storica sede di Corso Cavour, è fissata per il primo agosto. La data è stata svelata durante la serata inaugurale di degustazione organizzata per presentare il nuovo progetto imprenditoriale che coinvolge l’azienda barese di caffè e il pasticciere Salvatore Petriella.

Lo spazio sarà diviso in due ambienti: al piano strada ‘Casa Caffè’, dove oltre all’espresso ci sarà la pasticceria (anche quella mignon), la gelateria artigianale, le proposte di snack bar, una postazione con più miscele di caffè e varie estrazioni. Si potrà, inoltre, gustare il prodotto realizzato con la moka, e acquistare caffè fresco macinato al momento.

Al piano superiore nasce 'La Madia': si potrà pranzare e cenare dalle 12 alle 23 'no stop' con una cucina molto curata. Il menù sarà studiato per tutti e proporrà anche la preparazione della pizza. Si è voluto puntare su un servizio nuovo per la città, quello 'no stop', per accogliere i baresi che amano vivere la notte.