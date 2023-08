Tornano ad agosto le aperture serali dei mercati a Bari: bancarelle attive dalle 16 alle 22

Tornano anche per il mese di agosto le aperture dei serali dei mercati nella città di Bari. Il Comune ha annunciato il programma dal 7 all'11: le bancarelle resteranno attive alle 16 alle 22, su richiesta dell'associazione di categoria Fivag-Felsa-Cisl, accolta dagli uffici comunali.

Nel dettaglio, le aperture serali interesseranno via Portoghese (lunedì 7), via Vaccarella a Carbonara e il mercato di Palese (8 agosto), il lungomare di Santo Spirito, Torre a Mare e Japigia (9 agosto), via Salveminin (10 agosto) e via De Ribera al San Paolo (11 agosto).