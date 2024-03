Nuove botteghe nella città vecchia: ammessi a finanziamento i primi due progetti del bando 'Bari artigiana'

Una calzoleria artigianale e un laboratorio per il restauro di opere d'arte potranno aprire i battenti tra i vicoli di Bari vecchia. Sono stati infatti individuati i primi due progetti dell'avviso 'Bari artigiana', lanciato dal Comune con l'intento di promuovere la nascita di nuove botteghe nella città vecchia.

Le imprese artigiane ammesse alle attività di co-progettazione, che si apprestano ad avviare le azioni per l'ammissione a finanziamento, sono Schettini Calzolai e Ars Toto, entrambe intenzionate a localizzarsi in strada Santa Teresa dei Maschi.

Arrraverso l'avviso, il Comune favorisce l’apertura di botteghe artigiane, laboratori e show room nel centro storico con contributi a fondo perduto fino a 60mila euro: in cambio, richiede l’impegno, da parte degli artigiani, a promuovere la cultura dell’artigianato artistico e di tradizione in favore dei cittadini e dei visitatori della città.

“Le prime due imprese artigiane finanziate dal bando Bari Artigiana - commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone - rappresentano un importante segnale in direzione degli obiettivi che questa amministrazione si è data per diversificare e qualificare la base commerciale della città vecchia. Vogliamo che il nucleo più antico della città, attraversato ogni giorno da migliaia di turisti, possa vivere di un’offerta sempre più ampia, diversificata e di qualità dove, accanto alle numerose attività di ristorazione, possano trovare spazio le migliori espressioni dell’artigianato artistico e di tradizione del nostro territorio”.

In particolare “Schettini since 1918” è un’impresa artigiana nel settore della calzoleria che intende aprire un laboratorio/studio calzaturiero (in strada Santa Teresa dei Maschi 20) dedicato alla produzione e vendita di calzature artigianali, nonché alla loro riparazione. Il progetto prevede la collaborazione con Confartigianato UPSA Bari, Associazione “I figuranti di San Nicola” e Velo Service tour operator per la realizzazione di workshop gratuiti sull’artigianato calzaturiero per visitatori, turisti e scolaresche.

L’impresa artigiana “Ars Toto”, con il progetto TotoNew, intende realizzare una bottega/laboratorio artistico dedicata alla ricerca e all’innovazione nell’ambito del restauro dei beni culturali. I locali individuati per l’insediamento della bottega si trovano in strada Santa Teresa dei Maschi 18-19, in prossimità dell’omonima chiesa. Il progetto prevede interventi di ristrutturazione e allestimento dei locali per la realizzazione di un laboratorio di restauro e di uno spazio espositivo. Il progetto è sviluppato in partnership con CNA Puglia, Giornale di Puglia, Olivud audiovisivi e associazione Rinascimento e prevede la realizzazione di attività laboratoriali, culturali ed espositive legate alla valorizzazione del patrimonio culturale della città.

Lo sportello per la presentazione delle domande all’avviso Bari Artigiana è aperto fino al prossimo 30 giugno. Presso Porta Futuro (ex Manifattura Tabacchi, via Ravanas 233) sono disponibili, su appuntamento, servizi di informazione e orientamento per le imprese artigiane dell’area metropolitana interessate a insediarsi a Bari vecchia.

Per facilitare l’incontro tra proprietari di locali commerciali e imprese artigiane, il Comune di Bari ha anche avviato una call per costruire un albo dei locali disponibili per l’insediamento delle botteghe: la call è sempre aperta e consultabile sul sito del Comune.

Bari Artigiana è una misura finanziata con risorse del Programma Operativo Complementare “Città Metropolitane” (POC Metro) 2014-20, che ammontano complessivamente a 829.322 euro.