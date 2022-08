Bottiglie riciclabili fino a 18 volte, Peroni lancia a Bari la multiuso in vetro 'Uni'

Le speciali bottiglie in vetro saranno riciclate fino a 18 volte. Peroni rilancia, a Bari, la politica del 'vuoto a rendere': nello stabilimento del capoluogo pugliese sarà prodotta la bottiglia in vetro multiuso 'Uni'. I consumatori, dopo aver gustato la birra, potranno riportare il contenitore in vetro presso il punto vendita. Dopo le opportune operazioni di sanificazione ed i trattamenti igenico sanitari necessari, la bottiglia sarà reinserita nel circolo produttivo dell'azienda e potrà essere riutilizzata fino a 18 volte.

Le bottiglie 'Uni' sono di formato standard, presentano l?icona del riciclo e l?indicazione 'vuoto a rendere'. La linea produttiva avviata nello stabilimento di Bari, spiega l'azienda sul suo sito ufficiale, può realizzare fino a 50mila bottiglie riciclabili in un'ora. I contenitori 'vuoto a rendere' sono più resistenti delle normali bottiglie proprio per garantire il riutilizzo e l'allungamento del ciclo di vita. L'iniziativa prosegue nella lunga tradizione dell'azienda produttrice di birra che forniva fusti in cauzione già dalla sua nascita, nel 1846. Le bottiglie 'Uni' saranno diffuse dalla Peroni nelle zone di Bari e Taranto.