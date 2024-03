Mancano i Vigili del Fuoco in Puglia, la Uil: "Fra i nuovi assunti, solo 219 sono operativi"

"Nel 2021 ci sono stati 1388 assunti a fronte di 1090 cessazioni. Ottimo dirà qualcuno! E invece no! In realtà le assunzioni, quelle utili al soccorso, sono state solo 219". Sono queste le parole con cui il segretario regionale della Uil Pa Vigili del Fuoco Puglia, Giuseppe Santoro, torna a denunciare la carenza di organico nelle file regionali del Corpo.

"Mentre in Puglia il servizio è in crisi al punto tale da non riuscire a garantire il dispositivo di soccorso e si cerca di metterci una pezza con la transumanza di personale tra le varie sedi, stanziando risorse esigue per tamponare alla

'meno peggio' la carenza di qualificati - si legge in una nota della Uil Pa Vigili del Fuoco Puglia - l'amministrazione centrale ci risponde affermando che è il Corpo è interessato da numerose procedure assunzionali derivanti da concorsi in atto, concorsi da bandire e da concorsi conclusi".

Secondo la sigla sindacale, però, la situazione sarebbe complicata dalla carenza di personale attivo 'sul campo'. "Il numero delle assunzioni è gonfiato dai 1169 allievi che però, per ovvie ragioni, non possono essere impiegati

operativamente - sottolinea il segretario regionale Giuseppe Santoro - Ecco spiegato come mai al soccorso mancano 1169 unità".