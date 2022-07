Riapre lo storico bar della Saicaf in corso Cavour: un nuovo progetto con lo chef pasticcere Petriella

Riaprirà, entro la fine dell'anno, la grande caffetteria della Saicaf in corso Cavour a Bari. Il locale, chiuso da diversi anni, ospiterà 'Casa Saicaf', un nuovo progetto in collaborazione tra la storica azienda di torrefazione barese con il pasticcere Salvatore Petriella che coniugherà gusto e dolci gourmet.

Sono dunque già cominciati i lavori per ristrutturare i locali in una delle principali strade del centro cittadino. Nei giorni scorsi, lo stesso Salvatore Petriella, nel commentare la chiusura della pasticceria di via Fanelli aveva annunciato un 'cambio di location' per raggiungere "sogni più grandi".

"Mi piace tracciare un percorso che parte dallo storico ‘Caffè Savoia’ al ‘Gran Caffè Saicaf fino a questa nuova dimensione della nostra azienda – racconta Antonio Lorusso, presidente della Saicaf -, impegnata a seguire la rivoluzione che il tempo opera sul mercato e ci regala nuovi orizzonti da esplorare. Benché io conosca il passato e sappia quello che l’azienda ha rappresentato per ben 90 anni nella vita sociale e culturale di una Bari in espansione, propongo con grande entusiasmo le luminose prospettive che questa attività porterà con sé. E sono certo che regaleremo ai nostri baresi un ottimo motivo per vivere un’esperienza unica diventando custodi di un momento senza tempo".

"Sono orgoglioso di questo progetto – spiega il pasticcere Salvatore Petriella - perché ‘Saicaf’ è una garanzia di qualità e di storia per l’imprenditoria di questa città e ‘Casa Saicaf’ sarà in un luogo che apparterrà a Bari, apparterrà a tutti quindi non potevo non accettare questa sfida. Vogliamo restituire valore e rispetto per un luogo simbolo della città rendendolo un rifugio comodo e caldo per i cittadini. Anche se ci auguriamo che da noi arrivino tanti anche dai paesi vicini". La pasticceria proporrà anche dolci senza lattosio, vegan e gluten free lasciando inalterato il gusto estetico che rimane un fiore all’occhiello del lavoro dello chef

"Per il momento non vogliamo svelare tutti i dettagli di ‘Casa Saicaf’ che sarà pronta ad accogliere i baresi, ma non solo, a fine anno – specifica Leonardo Lorusso, direttore commerciale Saicaf -: dietro questo progetto c’è molto di più ma siamo felici di condividere con la città questa iniziativa con la certezza di regalare un ambiente curato, un’atmosfera leggera, un piccolo angolo di coccole, un momento di quotidiano piacere da regalare a se stessi o in compagnia per staccare dalla frenesia della vita. Ci stiamo mettendo cura e amore per creare un luogo che entri nel cuore di tutti. Siamo certi che il territorio apprezzerà questo nuovo progetto".