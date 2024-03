Cerimonia di consegna degli attestati di attività storiche e di tradizione della regione Puglia di Acquaviva delle Fonti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è svolta nella sala Colafemmina del palazzo di città di Acquaviva delle Fonti un importante cerimonia di consegna degli attestati e delle targhe ad oltre trenta imprese storiche della Città e riconosciute dalla regione Puglia, dando così lustro all’intero comparto imprenditoriale comunale. L’occasione è stata anche quella di illustrare i nuovi bandi regionali nidi e mini pia, a cura del Dott. Filippo Gasparre e della Dott.ssa Caterina Todisco, rivolti alle attività commerciali. L’evento è stato un motivo di una spontanea riflessione sullo stato del commercio, alla presenza del Sindaco Marco Lenoci e degli Assessori Claudio Solazzo e Mariagrazia Barbieri, assieme alla presidente della CCIAA di Bari, Luciana di Bisceglie. Durante l’incontro il Presidente di Confcommercio Bari BAT, Vito D’Ingeo: “uno dei temi fondamentali che funge da anello di congiunzione tra il passato, qui rappresentato dalle imprese premiate, ed il futuro del commercio è la formazione, sia degli imprenditori e che dei loro collaboratori, per questo motivo come Confcommercio Bari BAT, saremo sempre al fianco delle imprese per fornire il massimo supporto in ogni situazione, soprattutto in quelle di cambiamento come stiamo oggi vivendo”. A seguire il Presidente di Confcommercio Acquaviva delle Fonti e Vice Presidente Vicario di Confcommercio Bari Bat, Vito Abrusci: “oggi si dà finalmente lustro ai tanti commercianti storici della nostra città che quotidianamente si impegnano per la loro attività si, ma per dare un volto nuovo ed aggiornato, pur rispettando la tradizione, al commercio della città e rendendo sempre più sicure e vivibili le vie dello shopping”.