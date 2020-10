Al via il corso del Formedil-Bari per formare project manager dei cantieri edili del territorio barese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La competitività di un’impresa edile passa anche attraverso la capacità di gestire l’intero processo realizzativo di un’opera (dalla pianificazione alla progettazione alla gestione ottimizzata della commessa) con metodologie e tecniche manageriali. Per far fronte a questa esigenza il Formedil-Bari, l’ente per la formazione in edilizia del territorio barese e nord barese, dà il via a un corso per formare project manager. Il corso ‘Project management per imprese edili’, organizzato in collaborazione con Chance Group, sarà presentato a titolari, dipendenti di imprese edili e professionisti interessati ad accrescere efficienza sui cantieri e nei processi aziendali giovedì 29 ottobre a partire dalle ore 15 durante il webinar organizzato sulla piattaforma e-learning del Formedil-Bari (https://formedilbari.didattikolearning.it/). All’evento prenderanno parte il presidente e vicepresidente del Formedil-Bari Michele Matarrese e Ignazio Savino, il presidente di ANCE Bari e Bat Beppe Fragasso, il professore ordinario del Politecnico di Bari Nicola Costantino e l’amministratore unico di Chance Group Giuseppe Trevissoi. Il corso, suddiviso in un modulo teorico e uno pratico per applicare le nozioni acquisite su progetti reali, partirà la prima settimana di novembre e formerà professionalità preziose in un settore che, tra calo dei lavori e margini sempre più bassi, necessita investimenti nell’innovazione per accrescere la competitività aziendale. Per iscriversi al webinar di presentazione del corso ‘Project manager per imprese edili’ del 29 ottobre è sufficiente collegarsi al link https://formedilbari.didattikolearning.it/ e creare un account di accesso; la partecipazione è gratuita. Può contattarsi la segreteria didattica del Formedil-Bari al numero 080/5351311 o via mail all’indirizzo info@formedilbari.it.