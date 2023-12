Formazione nel settore design: a Bari svelati i segreti per un outdoor moderno

BARI - Didattica e sostenibilità, outdoor e design attraverso la lente d’ingrandimento dell’esperienza di un celebre designer conosciuto in tutto il mondo. Questo e molto altro è stata l’ultima tappa dell’Outdoor Lab Tour 2023/24, la serie di masterclass itineranti promosse da Talenti, brand di riferimento nel settore dell’arredo da esterni d’alta gamma, che il 4 dicembre ha fatto tappa nel cuore di Bari in collaborazione con BARILI SRL, presso l’iconica cornice dello Spazio Murat.

L’evento, patrocinato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, ha avuto un oratore d’eccezione, Roberto Palomba, che davanti a una platea di addetti ai lavori, ha tenuto una vera e propria lectio magistralis intitolata “Il progetto outdoor in stile mediterraneo”. Divisa in due parti, la lezione ha incluso un’introduzione sullo Studio Palomba Serafini Associati e sui progetti di design situati sulle coste del Mediterraneo che ne portano la firma. Infine un focus è stato riservato al design dei prodotti ispirati al vivere outdoor, in sintonia con paesaggi e architetture del Mare Nostrum, realizzati in collaborazione tra lo Studio e Talenti che, dal 2018, ha permesso di dare vita a collezioni iconiche.

Punto di riferimento del design in Puglia, Barili srl è nata subito dopo la seconda guerra mondiale con il visionario cavalier Andrea Barili. Tutto ha inizio in una fabbrica a Carbonara specializzata nella produzione di mattoni in cemento e piastrelle in graniglia di marmo. Negli anni '70, la visione imprenditoriale dell'imprenditore ha portato all'apertura del Centro Ceramiche Barili, diventando un punto di riferimento per la commercializzazione di pavimenti e rivestimenti in ceramica, sanitari e rubinetteria.

La leadership di Andrea Barili, trasmessa con successo a suo figlio Francesco, è ora portata avanti con determinazione dalla terza generazione rappresentata dall'omonimo Andrea e da Michele Barili. Con oltre 50 anni di esperienza dalla sua fondazione, l'azienda guarda al futuro con l'obiettivo ambizioso di conquistare nuovi mercati e raggiungere altri segmenti di consumatori, offrendo un'ampia gamma di prodotti e servizi dedicati al mondo della casa, dell’outdoor e del design. Oltre a essere un fornitore di materiali, Barili srl si distingue per essere un compagno di fiducia nella realizzazione di case e di outdoor proponendo soluzioni di design innovativi e dei migliori brand. Tale successo è il risultato di una partnership duratura con i clienti, una storia scritta insieme, mattone dopo mattone, in un cammino condiviso verso la realizzazione di sogni che superano ogni immaginazione.

Eccellenza del made in Italy

L'evento è stato organizzato dalla storica azienda di materiali per l’edilizia Barili Srl, in collaborazione con Talenti.

“Con questa iniziativa – conferma Edoardo Cameli, direttore commerciale di Talenti – vogliamo mostrare a un pubblico vasto di addetti ai lavori e appassionati, l’altissimo livello che il design outdoor può? raggiungere. I presenti, che otterranno anche dei crediti formativi per la loro presenza, non solo hanno avuto modo di assistere ad un momento didattico con una delle menti più? creative che abbiamo in Italia, ma hanno potuto anche toccare con mano le novità? del catalogo 2024, come la magnifica collezione Venice o l’allegra e dinamica panama Egg".

"I moduli in cui e? stata condotta la lezione hanno permesso di analizzare i diversi volti dell’arredo da esterno e le infinite possibilità di realizzazione in ambienti tipicamente mediterranei grazie anche alla presenza sul territorio pugliese di Barili, un partner storico di Talenti - prosegue Cameli - una realtà familiare come la nostra, che stimiamo molto e di cui apprezziamo soprattutto la dinamicità e l’attenzione al mercato. Abbiamo un’ottima sinergia e una visione comune ed entrambe le nostre realtà sono molto attente al mondo del progetto, motivo per cui è stata accolta con entusiasmo la possibilità di organizzare, nel suo territorio di competenza, un evento che ha già ottenuto successo e apprezzamenti da parte delle professionalità che vi hanno partecipato nelle precedenti tappe di Palermo, Malta e Ney York”.

Gli fa eco Andrea Barili, “L’evento “Abitare Mediterraneo”, frutto della preziosa collaborazione con la rinomata azienda italiana Talenti e il prestigioso studio di design e architettura Serafini Palomba, attesta una partnership consolidata nel tempo e testimonia il nostro impegno comune nella creazione di momenti di condivisione, scambio di opinioni e aggiornamenti importanti per tutti i player del settore.

Lo straordinario Spazio Murat, che ospiterà l’evento, è uno dei contenitori culturali più affascinanti di Bari, che ospita espressioni artistiche contemporanee notevoli in uno scenario antico e suggestivo, a due passi dal mare, dalla natura.

La scelta di presentare questo evento a Bari è tutto tranne che casuale. Bari, la nostra Puglia, il Mediterraneo, con il suo clima mite e la natura rigogliosa, rappresenta il luogo in cui sono nati i più antichi fenomeni di globalizzazione. L'architettura mediterranea, prima dell’avvento dell’architettura razionale di inizio ‘900, ha sempre cercato di mantenere un legame saldo tra l'uomo e la natura e viceversa.

E oggi, Bari, grazie alle numerose opere di riqualificazione in chiave green, dimostra di aver compreso il carattere rivoluzionario del verde. Il rinomato quartiere City Life, i nuovi progetti di verde urbano, segnano un passo determinante verso la creazione di ambienti intrisi di elevata sensibilità biofisica.

Sia Talenti che Barili dimostrano quotidianamente il loro impegno nel realizzare e selezionare arredi che costituiscono un'armoniosa integrazione tra forma e funzione, design e benessere, tra tecnologia e design biofilico.

Siamo certi che questo incontro rappresenterà un momento cruciale di scambio di opinioni e un'opportunità per esplorare le prospettive e condividere idee”.