Prima domenica di Fiera tra spazi espositivi, incontri e spettacoli: tutte le informazioni utili

Archiviata la cerimonia inaugurale di ieri e la prima apertura pomeridiana, oggi la Fiera del Levante si appresta ad accogliere i visitatori per la sua prima domenica (la manifestazione terminerà domenica prossima, 17 settembre). 'La Forza del Levante' è lo slogan scelto per questa 86esima edizione della Campionaria: nella giornata odierna, la Fiera sarà aperta dalle 10 alle 21.

Bus e parcheggi: il piano del Comune per la Fiera

Per consentire ai visitatori di raggiungere agevolmente il quartiere fieristico, Comune e Amtab hanno predisposto come di consueto un piano della mobilità e della viabilità. Sono previsti collegamenti bus speciali per la Fiera, oltre alle linee ordinarie. Sarà possibile lasciare l'auto nei park&ride o utilizzare le aree di sosta in strada che saranno attivate nella zona: QUI TUTTE LE INFO UTILI.

I biglietti: accesso gratis per chi arriva in bici

Il costo del biglietto è di 4 euro. L’accesso è gratuito per coloro che arriveranno nel quartiere fieristico in bicicletta, per le persone con disabilità accompagnate (1+1), i bambini al di sotto dei 10 anni, ai giornalisti e Forze dell’Ordine muniti di tesserino professionale. I biglietti, disponibili on line sul sito della Fiera del Levante (www.fieradellevante.com) si potranno acquistare anche presso gli ingressi Orientale, Edilizia, Agricoltura e Verdi da sabato 9 settembre dalle 14:00 alle 21:00, da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 20.00 e sabato 16 e domenica 17 dalle 10.00 alle 21.00.

L'offerta della Fiera 2023

Tra espositori commerciali e presenze istituzionali, la Fiera si prepara ad accogliere i visitatori tra riconferme e novità (QUI I DETTAGLI). Tra i grandi 'classici' più gettonati, confermata la presenza della Galleria delle Nazioni e lo spazio dedicato all'enogastronomia. Tra gli stand presenti anche, come ogni anno, quelli delle Forze dell’ordine. Ma ci sarà anche spazio per il divertimento con le attrazioni del Luna Park. Nel corso dell'intera settimana, inoltre, sono previsti spettacoli itineranti per i viali della Fiera, con le esibizioni di musicisti e artisti di strada (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI SPETTACOLI).

Il programma completo di domenica, 10 settembre

Ore 10-17:30 Centro congressi- Rural Creative Hackathon Contamination Challenge- Nell’ambito delle attività del CREATIVE@HUBS del Programma Interreg Italia-Grecia realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato di Bari, progetto che vuole favorire l’aggregazione tra imprese italiane e greche attive nel settore dell’agrifood e dell’Industria Culturale e Creativa, si svolgerà domani una sfida nella quale i partecipanti divisi in team eterogenei, con la guida di facilitatori, daranno vita ad idee innovative di creatività rurale e/o ruralità creativa.

Ore 10:30 zona prospiciente ingresso Agricoltura prima edizione del Memorial Alessandro Ambrosi in collaborazione con l’Old Cars Club Antonio Durso, per ricordare il Presidente Ambrosi che tanto e a lungo si è speso per la presenza in fiera della storicità “made in Italy” sulle due e quattro ruote

Salone dell’innovazione- FabLab (Nuovo padiglione)

ore 11:30 Meeting sulla scansione 3d per i beni culturali e sulla grafica digitale

Ore 16-18 Masterclass su

Scansione 3D e postproduzione di oggetti

Grafica digitale

Salone agroalimentare (padiglione 19)

Ore 10-12; 14-16: 18-20 degustazioni guidate

ore 16:30- 17:30 workshop sul tema Bianca di Puglia (qualità in crescita dei vitigni autoctoni a bacca bianca pugliesi quali Verdeca, Bianco d’Alessano, Fiano, Minutolo, Bombino Bianco) con degustazione di 3 tipologie di vino.

Nel corso della giornata si svolgeranno 2 show-cooking sull’abbinamento cibo-vino sulla base delle preparazioni giornaliere dello chef, relativamente alle caratteristiche della tipologia di pesce utilizzato.

Eventi e Spettacoli (gratuiti e compresi nel costo del biglietto)

Ore 21 piazzale Tridente Che sera!...in Fiera il format di Telenorba condotto da Valentina Persia con il duo comico Boccasile & Maretti

Durante il giorno spettacoli itineranti di:

Carillon vivente- Un’idea semplice ma estremamente suggestiva nata dalla fantasia dell’artista ravennate Mauro Grassi: un pianoforte meccanico munito di ruote e motore vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù. Tutto come fosse un carillon itinerante d’altri tempi, in uno spettacolo romantico e indimenticabile.

Francisco Rojas in arte Mr. Dyvinetz- acrobata professionista che da ormai 18 anni si esibisce in manifestazioni ed eventi di livello mondiale. Oggi è considerato il leader indiscusso nell’arte e nella disciplina della Rue Cyr. Con un perfetto controllo della ruota, Mr. Dyvinetz ruota nello spazio di 360 gradi eseguendo incredibili e sorprendenti figure acrobatiche e di danza. Giocando con la difficoltà dell'equilibrio e della bellezza visiva, unita alla professionalità, realizza un numero nuovissimo nel suo genere, unico ed emozionante.

Il Parco divertimenti per i più piccoli (piazzale 47ovest) è aperto tutta la giornata.