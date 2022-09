Una protesta per dare voce alle famiglie in crisi economica: a Bari flash mob Cgil contro il 'caro bollette'

Le fiaccole illumineranno la muraglia sotto la terrazza del Fortino di Sant'Antonio, a Bari, per simboleggiare la difficoltà dei cittadini alle prese con il 'caro bollette'. La spettacolare iniziativa, organizzata dalla Cigl, si svolgerà domani alle ore 20. Il flash mob, intitolato 'I soldi sono finiti', darà vita ad una manifestazione di protesta pacifica per denunciare la crisi economica in cui versano pensionati, lavoratori e disoccupati, a causa dell'inflazione, dei salari bassi e delle tasse.

"L’iniziativa - spiega la segretaria generale della Cgil di Bari, Gigia Bucci - ha come obiettivo puntare i riflettori sulle priorità di lavoratori, pensionati, famiglie: salari, aumento delle pensioni, tetto alle bollette, tassazione degli extra profitti, superamento della precarietà, alcuni dei punti del decalogo targato Cgil. La nostra organizzazione da tempo è impegnata sulla necessità di redistribuire gli utili record degli extraprofitti delle aziende energetiche, ma anche cerealicole e farmaceutiche, che da queste crisi si stanno arricchendo. Temi questi esclusi dalla campagna elettorale, ma per noi di fondamentale importanza considerate le ricadute sui redditi dei lavoratori e sul potere di acquisto dei salari falcidiati da un’inflazione dovuta al costo incommensurato dell’energia".