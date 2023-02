Il 'marchio' Puglia promosso alla Bit di Milano: la ministra Santanchè visita lo stand della Regione

È partita questa mattina con la conferenza istituzionale 'Pugliesi nel Mondo' l'avventura della Regione Puglia alla Bit 2023, la Borsa Internazionale del Turismo in svolgimento a Milano da oggi fino al 14 febbraio. Nell'appuntamento di stamattina sono state illustrate le 16 iniziative selezionate dall'ente regionale in diversi Paesi del mondo, che hanno portato alla realizzazione di 80 eventi nel 2023.

Sono state coinvolte oltre 40 associazioni in otto Paesi di tre continenti (America, Europa, Oceania), oltre che in Italia, per l’organizzazione di eventi di promozione della destinazione Puglia. La programmazione degli appuntamenti ha riguardato spettacoli dal vivo e attività di animazione, rassegne e festival tematici, eventi espositivi e performance artistiche, forum, talk show, workshop, convegni, cooking show, degustazioni e attività dedicate a far riscoprire le radici pugliesi alle giovani generazioni, nate in posti lontani. La selezione delle iniziative è avvenuta valutando i benefici promozionali attesi e l’efficacia in termini di brand awareness, la capacità di fare network e rete con altri operatori e imprese, di generare incoming in Puglia.

Domani si svolgerà la conferenza di presentazione dello stand pugliese alla Bit: lo spazio espositivo sarà più ampio rispetto all'anno scorso e sarà supportato da una no stop di 40 conferenze, 45 postazioni, con la partecipazione di 64 aziende singole oppure associate dei settori mare, wedding, arte, cultura, cammini, bike,enogastronomia che incontreranno buyers provenienti da tutto il mondo.

La novità del 2023 sarà un'area Virtual Reality dove poter vivere un'esperienza immersiva della destinazione Puglia, all’interno dello Stand. Nello spazio gestito dalla Regione Puglia, situato nel Padiglione 3 Leisure Italia, Stand C53-C55 D50-D54, spiccherà il sapore delle tipicità regionali. Grazie all'iniziativa 'Il cibo racconta il territorio: esperienze enogastronomiche in Puglia', sarà possibile effettuare originali degustazioni guidate dallo story teller Nick Difino.

"La Puglia parte nel migliore dei modi, non è bastato uno stand più grande per colmare l’attenzione che da sempre c’è per la nostra Regione alla Bit - ha dichiarato l'assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane - Le prime ore di questa manifestazione dimostrano la grande attrattività della Puglia. Il fatto che, le performance del 2022 siano superiori a quelle del pre pandemia, ci dà la possibilità di guardare con grande determinazione a questa nuova stagione. Apriamo a pieno titolo la stagione 2023 puntando a migliorare l’offerta turistica regionale".

"Come Puglia devo dire che avete avuto imprenditori lungimiranti, capaci di fare offerta turistica di qualità così da alimentare flussi turistici nella vostra regione, che è bellissima - ha evidenziato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè - Bisogna lavorare, spendere i soldi del Pnrr e spendere soprattutto i Fondi europei di coesione e sviluppo. Dobbiamo aiutarci insieme come squadra, e migliorare anche le infrastrutture che sono un punto importante per far aumentare i flussi turistici. In Puglia vivete in una regione meravigliosa, siete fortunati. Però, ricordatevi che quando promuovete la Puglia, fate il cappello sull’Italia perché siamo il terzo marchio al mondo. Abbiamo un elemento competitivo che ci differenzia da tutti gli altri come Italia. A me piace la Puglia, tutta la Puglia ed anche i pugliesi, e come si mangia in Puglia. Il pesce crudo, che ora va di moda, lo hanno inventato i pugliesi".