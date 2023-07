Aperto un nuovo negozio Mediaworld a Triggiano: "Saranno impiegati 24 collaboratori provenienti dal territorio"

L’assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, Anita Maurodinoia, ha partecipato questa mattina all’inaugurazione del nuovo negozio MediaWorld all’interno dello spazio commerciale Bariblu a Triggiano, insieme al sindaco, Antonio Donatelli, al sindaco di Bitonto, Francesco Ricci, e ai vertici aziendali. Si tratta del settimo negozio MediaWorld presente in Puglia, di cui quattro nella provincia di Bari all’interno di grandi centri commerciali.

"L’apertura di un nuovo negozio in Puglia della prima catena di elettronica di consumo in Europa è sempre un evento significativo - ha detto l'assessora Maurodinoia - perché è mosso da una crescita stabile e costante del mercato barese e comporta una positiva ricaduta in termini occupazionali grazie all’impiego di nuovi collaboratori provenienti dal territorio, in questo caso 24 persone. Mi colpisce, inoltre, la grande attenzione alle tematiche della sostenibilità e del risparmio energetico, sia nella gestione dello store che nella scelta dei prodotti in vendita. È davvero importante per la promozione della mobilità sostenibile che all’interno del punto vendita ci siano spazi espositivi dedicati alla mobilità elettrica e all’elettrificazione, dove il cliente può trovare monopattini e bici elettriche o colonnine di ricarica per veicoli elettrici. La scelta di Bariblu, centro commerciale fiore all’occhiello del commercio barese, è strategica anche in vista del potenziamento dei collegamenti ferroviari che avremo tra qualche anno in questa zona, quando andremo a completare il nodo ferroviario Bari Sud, poiché la nuova stazione Rfi di Triggiano sarà proprio di fronte al centro commerciale".