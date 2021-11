Mercoledì 1° dicembre il segretario nazionale Fnp Cisl Piero Ragazzini sarà a Bari per l'11° congresso Fnp Cisl

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Mercoledì 1 dicembre alle ore 15:00 a Bari, presso Una Hotels Regina di Noicattaro al via l' 11° Congresso del sindacato dei pensionati FNP CISL Bari BAT dal titolo “ Esploratori di Futuro” alla presenza del Segretario nazionale FNP CISL Piero Ragazzini, Segretario generale FNP CISL Puglia Filippo Turi. I sub-commissario FNP Cisl Bari - BAT Marco Sciarma ed Enzo Lezzi, il commissario FNP CISL Bari-BAT Roberto Muzi, e del Segretario generale UST CISL Bari Giuseppe Boccuzzi Il Congresso è il punto di arrivo delle assemblee precongressuali, che si sono svolte nelle scorse settimane. La due giorni si concluderà giovedì 2 dicembre. con l'elezione della segreteria territoriale e del segretario generale. Sanità, sociale e sicurezza e la loro ricaduta sulla popolazione anziana e non solo, anche a seguito dei futuri investimenti del PNRR, saranno i temi principali affrontati ed emersi nel confronto territoriale con i propri iscritti. Le problematiche socio sanitarie, quali la legge sulla non autosufficienza ,e il ruolo della medicina di prossimità solo alcune delle questioni da affrontare.