'Un negozio non è solo un negozio', 50mila euro a fondo perduto per le attività commerciali a Bari: nuovo bando del Comune

Il Comune di Bari ha approvato la seconda edizione dell’avviso pubblico Un negozio non è solo un negozio, che che sostiene le attività commerciali baresi attraverso il finanziamento, con un contributo a fondo perduto fino a 50.000 euro, di progetti di sviluppo commerciale con impatto economico, territoriale, sociale e culturale.

Il bando prevede anche l’erogazione di servizi di informazione, accompagnamento, formazione e networking a supporto della progettazione, della realizzazione e del follow-up dei progetti di sviluppo commerciale. In cambio, le attività commerciali beneficiarie si impegnano a promuovere attività, iniziative, eventi e servizi gratuiti o a bassa soglia di accesso per migliorare la città e il quartiere in cui sono insediate o contribuire al progresso della comunità locale.

“Con Un negozio non è solo un negozio - commenta l’assessora comunale allo Sviluppo economico Carla Palone - ribaltiamo il punto di vista con cui l’amministrazione comunale guarda ai negozianti: non solo operatori economici cui concedere autorizzazioni e licenze ma attori urbani in grado di collaborare con il Comune e con la società civile, indispensabili per il progresso della comunità. Dopo gli ottimi risultati dell’edizione 2022, riproponiamo la misura, potenziando i servizi di accompagnamento e formazione che già nella passata edizione hanno fatto la differenza in termini di approccio tra l’amministrazione ed i beneficiari”.

“Con la seconda edizione del bando Un negozio non è solo un negozio - dichiara il vicesindaco e assessore comunale alle Politiche attive del lavoro Eugenio Di Sciascio - salgono a 10 i milioni complessivamente stanziati dal programma d_Bari 2022-2024 a sostegno dell’economia urbana di prossimità, una rete fondamentale per la coesione economica e sociale della nostra città. Un investimento sul settore del commercio tra i più importanti tra le città metropolitane italiane, attraverso un metodo di lavoro al quale molte amministrazioni comunali di tutta Italia e le organizzazioni di categoria a livello nazionale stanno guardando con interesse”.