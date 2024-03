Dai saloni da parrucchiere al design fino all'artigianato: 8 nuove attività a Bari con il bando Impresa Prossima

Otto progetti di attività commerciale hanno superato la valutazione di merito all’avviso pubblico Impresa Prossima promosso dal Comune di Bari e si apprestano, pertanto, ad avviare la co-progettazione per la costituzione di nuovi soggetti giuridici e l’ammissione a finanziamento propedeutica all’apertura. Si tratta di un bando che fornisce contributi a fondo perduto fino a 50mila euro: in cambio, il Comune di Bari richiede l’impegno da parte dei neo-commercianti a promuovere iniziative, servizi ed eventi gratuiti a carattere sociale, culturale e territoriale per contribuire al progresso della comunità barese. Tra le attività di nuova apertura anche oggettistica di design, centri estetici, negozi musicali, artigianato e barberie.

“Impresa Prossima è la misura che incoraggia gli aspiranti imprenditori baresi nel settore del commercio ad avere fiducia nella città - spiega l’assessora comunale allo Sviluppo economico Carla Palone - sostenendo le spese per investimenti e l’avvio della gestione per l’apertura di nuove attività. Una misura generosa nel fondo perduto concesso, semplice nelle modalità di accesso e rapida nei tempi di valutazione e finanziamento: un segnale importante per rafforzare l’identità di Bari come città del commercio e per contrastare le dinamiche di desertificazione commerciale alle quale le città italiane sono sottoposte per i nuovi stili di consumo, il commercio elettronico, le dinamiche e le infrastrutture della grande distribuzione organizzata. Faccio i miei complimenti e i miei auguri ai nuovi imprenditori del commercio di Bari, anche per le attività sociali che promettono di realizzare in cambio del sostegno del Comune: è il segno di un’economia attenta alla comunità locale e ai suoi bisogni”.