Nella sede Fai Cisl di Corato consulenza per la disoccupazione agricola 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

È già attivo, in Piazza Buonarroti,16 a Corato nella sede CISL comunale, tutti i giorni lo sportello per la consulenza sull’invio della pratica di disoccupazione agricola 2022. DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA PRATICA:  CARTA IDENTITA’ RICHIEDENTE  CARTA IDENTITA CONIUGE  TESSERA SANITARIA DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE  ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Oltre alla disoccupazione agricola sarà possibile verificare la situazione contributiva e usufruire di altri servizi realativi a :  INTEGRAZIONE MALATTIA ED INFORTUNI  PRESTAZIONI LEGATE AI FONDI SANITARI,  CONSULENZA LEGALE  CONSULENZA FISCALE  730-ISEE-BONUS VARI  CONSULENZA PREVIDENZIALE Per informazioni chiamare tutti i giorni al 348-9137006 – 0808721376 o inviare una mail cislcorato@libero.it