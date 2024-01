Più voli tra Bari e Monaco: Air Dolomiti aumenta le frequenze giornaliere

Dal prossimo 31 marzo, Air Dolomiti potenzia i voli tra Bari e Monaco. Con l'avvio della programmazione estiva, infatti, la compagnia, grazie al night stop su Bari del proprio aeromobile, sarà in grado di offrire una partenza per Monaco alle primissime ore del mattino (ore 6) con la conseguente possibilità di disporre di un volo di rientro alla volta del capoluogo pugliese a tarda serata (21:45).

Passano così a tre le frequenze giornaliere che Air Dolomiti garantirà, sei giorni a settimana, tra le due città.

"Tutto ciò a beneficio - sottolinea Aeroporti di Puglia - non solo di chi avrà necessità di spostamenti punto a punto, ma anche, e soprattutto, per chi vorrà usufruire del network di prosecuzioni operate dallo scalo bavarese dal Gruppo Lufthansa e dai partner del gruppo Star Alliance".

"L’istituzione della terza frequenza giornaliera tra Bari e Monaco – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – rappresenta, a mio avviso, un’occasione straordinaria da cogliere per le imprese, l’industria del turismo della regione e, più in generale, per i pugliesi. Grazie alla crescita dell’operativo di Air Dolomiti, la Puglia consolida la propria presenza in un network globale che, attraverso Monaco di Baviera, Lufthansa e i partner di Star Alliance, facilita le connessioni con ogni angolo del Mondo. Sono certo dei positivi effetti che tutto ciò porterà alla clientela in termini di efficienza, comodità e facilità di spostamento. Un risultato che ci gratifica quale riconoscimento all’eccellente qualità dei servizi prestati da Aeroporti di Puglia e alla solida reputazione che con fatica e con merito, abbiamo conquistato in questi anni. Una conferma dell’ulteriore potenziale di crescita economica e sociale della Puglia, una delle realtà più dinamiche del nostro Paese".