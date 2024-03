Bike sharing a Molfetta, parte il nuovo servizio con mezzi elettrici: "Finanziato dalla Regione"

È stato presentato questa mattina il servizio di e-bike sharing presso la Velostazione di Molfetta. Le bici elettriche saranno a disposizione anche dei cittadini della vicina Giovinazzo.

Il progetto relativo al servizio di e-bike sharing del Comune di Molfetta è stato finanziato con 594mila euro dalla Regione Puglia con risorse del Fondo nazionale dei Trasporti destinate alla promozione dei servizi di sharing mobility complementari ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Ad aggiudicarsi il servizio è stata la pugliese Vaimoo Srl, già operatore del servizio di bike sharing in altri Comuni pugliesi.

Il progetto, che partirà il prossimo 25 marzo, ha l’obiettivo di offrire ai cittadini dei comuni di Molfetta e Giovinazzo un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico locale e il nuovo e-bike sharing, per una scelta di mobilità integrata, sostenibile e conveniente anche dal punto di vista economico. Il piano tariffario Vaimoo prevede infatti scontistiche sull’utilizzo del servizio del bike sharing per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio Mtm in corso di validità. Complessivamente entreranno in servizio 120 e-bike di cui 90 attestate a Molfetta e 30 a Giovinazzo e verranno interessate 19 stazioni su Molfetta e 6 stazioni su Giovinazzo.

"Mi fa molto piacere vedere che la velostazione di Molfetta, finanziata dalla Regione con circa 333mila euro a valere sulle risorse del Por Puglia Fesr 2014/2020, funziona ed è frequentata. C’è soddisfazione quando un nostro finanziamento viene realizzato ed è utilizzato - ha dichiarato l’assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia - Naturalmente lo spirito della velostazione si sposa con quello del progetto dello sharing mobility per il quale la Regione ha ottenuto un finanziamento statale complessivo di circa 3.700.000 euro per il triennio 2022-24. Non sono molti i Comuni che hanno presentato una candidatura, ma è rilevante che oltre a Taranto, Lecce e Bari ci siano Comuni più piccoli come Trani, Altamura, Gravina di Puglia e Molfetta, che si stanno aprendo a forme di mobilità alternativa, integrata e sostenibile. Questo progetto sarà una spinta a usare i mezzi del Tpl anche per spostamenti extraurbani e il mezzo elettrico per il primo e ultimo miglio, lasciando l’auto a casa".