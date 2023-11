Posticipo saldi invernali, la Regione sostiene la richiesta dei commercianti pugliesi: "Decisione sia presa a livello nazionale"

Posticipare l'avvio dei saldi invernali a causa delle prolungate condizioni meteo 'simil estive' che hanno rallentato la vendita dei capi di stagione. La richiesta dei commercianti, rappresentata dalle associazioni di categoria quali Confcommercio e Confesercenti Puglia, ha incassato il sostegno della Regione Puglia, e in particolare dell'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, che rende noto di essersi fatto portavoce della richiesta in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

“Condivido e comprendo le difficoltà che numerosi commercianti mi hanno personalmente manifestato – ha dichiarato Delli Noci – e che mi sono state riportate dalle associazioni di categoria. Per questa ragione, e giacché questo non è un problema che riguarda solo la nostra regione, ho chiesto in maniera ufficiale in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il posticipo della data dei saldi. È fondamentale che la decisione sia presa a livello nazionale sia per i franchising che necessitano di una data unica, sia perché alcune zone della Puglia, penso ad Altamura, confinano con regioni che potrebbero mantenere la data del 6 gennaio portando gli acquirenti a recarsi nelle vicine città in cui i saldi sono già partiti e provocando di certo una perdita per i nostri operatori commerciali. Invito dunque le associazioni di categoria a riportare la questione nelle sedi nazionali affinché la scelta sia corale e non penalizzi nessuno”.