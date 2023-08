'Caro benzina': in Puglia i costi più elevati, a Bari il carburante a 1,949 euro al litro

La Puglia detiene, insieme alle province autonome di Trento e Bolzano, il primato per il costo medio più elevato della benzina con 1,943 euro al litro. Il dato è certificato dalla lista dei prezzi medi, per ogni regione, pubblicato dal Ministero delle Imprese, come imposto dalla nuova normativa nazionale.

Il costo medio per un litro di verde a Bari, secondo quanto riporta l'Ansa, arriva a 1,943 euro al litro. Sono più fortunati gli automobilisti baresi che utilizzano auto diesel: il prezzo del gasolio (1,739 euro al litro) è inferiore alla costo medio indicato dalle tabelle ministeriali (1,771 euro al litro).