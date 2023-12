"I lavoratori di Recuperi Pugliesi attendono gli stipendi degli ultimi due mesi", la protesta di Fp Cgil: venerdì sit-in a Bari

I lavoratori di Recuperi Pugliesi protesteranno con un sit-in a Bari, venerdì prossimo, per chiedere risposte sul "pagamento delle retribuzioni" che al momento vedrebbe "due stipendi" non ancora corrisposti dall'azienda appaltatrice di Amiu per il servizio di raccolta carta, cartoni e vetro nel capoluogo pugliese.

In una nota, la segretaria generale Fp Cgil Bari, Ileana Remini, e Antonio De Leo della segreteria barese del sindacato, spiegano di aver "immediatamente richiesto un tavolo congiunto in task force regionale che sblocchi la situazione ma crediamo sia arrivato il momento da parte delle istituzioni e dell’azienda pubblica di prendere provvedimenti definitivi e procedere con la revoca dell’appalto. Abbiamo chiesto anche ad Amiu appena 10 giorni fa di sostituirsi nel

pagamento delle retribuzioni di ottobre ma al momento ancora non abbiamo nessuna risposta".

"Per questo - si legge ancora in una nota - abbiamo già proclamato lo stato di agitazione. I lavoratori sono stanchi di non poter programmare la propria vita e nonostante questo di continuare a garantire il funzionamento della raccolta differenziata nella città di Bari".