Un programma continuo di eventi culturali e spettacoli in Puglia: la Regione presenta il progetto Pacs alla Bit di Milano

Una programmazione continua di attività culturali, spettacoli, concerti, danza, rassegne e festival cinematografici, stagioni teatrali, mostre, incontri letterari, grandi eventi sportivi e religiosi che animano l’intero territorio regionale. È questo l'obiettivo del Pacs, il Palinsesto unico delle Arti, della Cultura e dello Spettacolo che la Regione Puglia ha presentato ieri alla Bit di Milano.

La struttura e l'organizzazione del Pacs, nato nella logica della diversificazione del prodotto e dell’offerta turistica pugliese, sono state illustrate durante una conferenza svolta all'interno dello stand Puglia presente nello spazio fieristico milanese in cui si sviluppa la Borsa Internazionale del Turismo.

"Il palinsesto unico regionale delle Arti, della Cultura e dello Spettacolo rappresenta uno strumento di informazione per avere il quadro complessivo della programmazione culturale nella nostra regione - ha dichiarato la Consigliera regionale delegata alla Cultura, Grazia Di Bari - Abbiamo un’offerta di eventi che ci permette di essere attrattivi per tutto l’anno e di riempire di contenuti le giornate dei turisti. Una programmazione culturale che ci consente di accogliere in maniera autentica i turisti. Quello che ci contraddistingue è la varietà della nostra offerta: il palinsesto regionale ci permette di valorizzare ogni singolo evento e renderlo unico per chi viene in Puglia".

“La unicità, straordinarietà e, soprattutto, autenticità del patrimonio culturale pugliese è una delle principali motivazioni per le quali i turisti stranieri vengono in Puglia e ne divengono cittadini temporanei - ha evidenziato Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia - È stato presentato un calendario già ricchissimo di eventi che comunque non può esaurire l’offerta sconfinata di migliaia di altri eventi artistico-culturali piccoli, medi, grandi (circa 6000 solo lo scorso anno) che andranno progressivamente ad ampliare il Palinsesto unico regionale, senza mai esaurirlo. Si tratta, dunque, una linea di prodotto turistico molto ben caratterizzata e fondamentale per la spinta del processo di internazionalizzazione della Puglia. Ma anche un messaggio molto chiaro rispetto ai tempi difficili che stiamo vivendo: l’acronimo del Palinsesto Arti, Cultura e Spettacolo, infatti, si legge Pacs, a voler significare che la Cultura resta il principale strumento di scambio e convivenza pacifica tra i popoli. E la Puglia, con la sua antica Cultura dell’accoglienza, intende continuare ad essere avamposto di Pace in Europa e nel Mediterraneo".