Nuove sneakers artigianali e sostenibili: l'idea nasce da un designer gravinese

GRAVINA IN PUGLIA (BARI) - Porta la firma gravinese il nuovo brand di scarpe fondato dal designer Filippo Trotta. Il giovane imprenditore, stella nascente del territorio murgiano, è riuscito a lanciare sul mercato un marchio di calzature di ottima qualità, che sta riscuotendo ampio consenso.

Un sogno, quello di Filippo, che ormai è diventato una realtà affermata a livello nazionale e che si spera possa approdare in contesti più vasti.

Come è nato il brand

L’idea è stata concepita durante il periodo del lockdown, una reazione discordante rispetto alla condizione di immobilità cagionata dalla pandemia: è sbocciato, così, il disegno di una scarpa.

Con un progetto stretto in pugno e il sogno di vederlo materializzarsi, subito dopo le chiusure per il covid, Filippo ha viaggiato attraversando l’Italia in cerca di qualcuno che sposasse l'iniziativa.

I primi approcci con il mercato del calzaturificio non sono stati certamente facili, ma la giovane promessa gravinese non si è arresa. Forte della sua determinazione, ha cercato di intercettare un’azienda disposta a produrre la sua creazione. Si è fermato a Barletta, città nella quale ha trovato un’impresa di maestri calzolai, affermata nel settore.

Le prime creazioni

Ormai il brand è una realtà che piace e che convince. Tra le produzioni, si sono fatti strada tre modelli: “Orion Paint", "Orion Line" e le "Orion Fake Love". Si tratta di sneakers con profili e motivi dipinti a mano, in pelle di vitello con inserti in vernice nera.

Artigianalità e lavorazione a mano - infatti - sono altre caratteristiche fondamentali, così come anche il marchio Made in Italy.

Sostenibilità ed ecologia

Il progetto mette in atto processi di produzione ecologici con l'utilizzo di materiali naturali. Le sneakers Orion, ad esempio, sono prodotte ad impatto zero sull'ambiente grazie all'utilizzo di pannelli fotovoltaici.

Tra le iniziative future del designer pugliese, inoltre, si sta facendo strada lo studio per la creazione di modelli, i cui materiali ecologici saranno ottenuti da scarti alimentari.

Si ringrazia Domenica Schinco per l’articolo.