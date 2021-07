'La Puglia da sfogliare' riceve un award alla Camera dei Deputati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La Puglia dell'eccellenza arriva a Montecitorio: Presso la Camera dei Deputati, a Montecitorio, vi era la Puglia con i produttori stellati che esportano le eccellenze italiane in America. L’organizzazione è stata a cura dell’Associazione “Puglia Top Quality”, non nuova a questi eventi e che si occupa di promuovere iniziative volte a valorizzare "il meglio" in vari ambiti L’incontro si è tenuto a Roma, venerdì 2 luglio. “I produttori stellati” dalla Puglia a Roma, il tema dell' incontro che ha avuto luogo a Montecitorio, prestigiosa location istituzionale e precisamente nella sala stampa della Camera dei Deputati, organizzato da Giusy Malcangi Presidente dall'Associazione "Puglia Top Quality", a tutela del Made in Italy di alta qualità per gli Stati Uniti, con la partecipazione dell'On. Nissoli Fucsia Fitzgerald eletta nella circoscrizione estera, ripartizione nord e centro America e dell' On. Maria Spena, vice presidente della XII commissione agricoltura. Diverse le aziende pugliesi che hanno ricevuto un riconoscimento; è stata questa un'importante occasione per tessere rapporti con gli Stati Uniti, creare rete, pianificare rapporti di collaborazione ed esaltare le nostre eccellenze nel campo enogastronomico, artigianale, creativo e ricettivo. Anche all'Associazione Oll Muvi, conosciuta nel mondo come I Love Molfetta, è stato attribuito il dovuto merito visto l'impegno, la costanza e la creatività dei diversi progetti realizzati negli USA, tra i quali "La Puglia da sfogliare" realizzato con il supporto dell'ufficio Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia. A ricevere il riconoscimento era presente Roberto Pansini, Presidente della stessa Associazione, promotore instancabile delle numerose mission negli States. Un riconoscimento che ancora una volta premia l'impegno dell’Associazione Oll Muvi, da oltre 15 anni, promuove le tradizioni e le Comunità degli emigrati pugliesi oltreoceano. Sicuramente questi contatti e sinergie porteranno frutti e nuovi rapporti di collaborazione. Ad maiora