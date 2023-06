Luca Laruccia, in arte Radiosuoff, presenta il brano "Acqua minerale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nuovo singolo per il barese Radiosuoff (Luca Laruccia), in radio e nei principali store digitali dal 16 giugno con “Acqua minerale” (etichetta DMBMNG – distribuzione SONY MUSIC), un brano, scritto in collaborazione con Alessandro Carbonara, che fin dal primo ascolto fa ballare. Ma c'è di più che incontra l'orecchio, oltre l’esplosione di energia solare ed estiva, il testo è profondo e porta a riflettere affrontando temi importanti ed estremamente contemporanei. “La contrapposizione tra la più semplice leggerezza e il più profondo vuoto interiore, conduce però ad un messaggio positivo e significativo, nell'originale e coinvolgente tentativo di decifrare questi tempi” Luca Laruccia (Bari), in arte Radiosuoff, è un produttore, arrangiatore e compositore. Un cantautore attento ai testi, sempre molto ricercati, un musicista che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Francesco Renga, Giusy Ferreri, Haiducii, Rocco Hunt, Ana Mena, Dotan e tanti altri. Ha calcato palchi prestigiosi come il “Battiti Live” è il “Capodanno in musica” di Mediaset.